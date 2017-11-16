مخول: نناشد رئيس الجمهورية حل ازمة مياومي الكهرباء والعمل على دفع رواتبهم on November 16, 2017

عقد المياومون وجباة مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمرا صحافيا في المؤسسة للبحث في ملف المياومين ودفع الرواتب المستحقة، تحدث فيه رئيس لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، لبنان مخول، الذي قال:”نحن في هذه المؤسسة قدمنا شهداء وجرحى من أجل بقائها نطالب بوضع خارطة طريق مع المؤسسة لحل هدا الملف وهمنا ان نأكل لقمة عيشنا بكرامة”.

وطالب مخول المؤسسة “بأخد كل الفائض بصفة أجير عندها نكون انتهينا من هذا الملف”، واشار الى “ان هناك مياومين تريد الاستقالة، فعليهم أن يدفعوا التعويضات العادلة لان هناك خسارة لكل موظف عشرة ألاف دولار سنويا”.

وسأل مخول الشركة “عن حجم الجباية اليوم بعد تلزيمها لشركات خاصة زيادة عدد المشتركين، نريد جوابا موثقا لاطلاع الرأي العام على ذلك لأنه ليس المياومين هم العبء على الدولة، وعلمنا ان بعض الشركات أدخلت مياومين جدد، ونحن لسنا ضد اي مياوم يدخل لكنهم هم اعترضوا على المياومين”.

وتابع:”ان قمع الناس يؤدي إلى انفجار فمن حرصنا على المؤسسة نطالب في حل هذا الملف، وأعد الجميع بأن المياومين سيكونون صفا واحدا”، أضاف:”سينتهي عقد شركة دباس اخر الشهر هناك 1200 عائلة، ماذا سيحصل لهم نطالب بادخالنا إلى المؤسسة وليس إلى شركة ترايكوم”.

وسأل :” كيف لهذه الشركات ان تؤمن وفر مالي للمؤسسة اذا لم تستطيع دفع الرواتب، من هنا نناشد الرئيس ميشال عون بوضع يده على هذا الملف وحله، لأنك اب الجميع ولن تقبل في عهدك مواطن لا يستطيع أن يأكل او يعلم أولاده، لدينا ثقة كبيرة بك وبقراراتك الصائبة في معالجة قضايا ومشاكل الناس”.

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