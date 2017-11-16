فيديو.. زوجة غاضبة تعتدي على مذيعة معروفة داخل مكتبها on November 16, 2017

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،مواجهة عنيفة بين زوجة غاضبة، ومذيعة أقامت علاقة مع زوجها.

ودخلت الزوجة الغاضبة فطيمة سازاروكوفا ،وهي ترتدي ثوبًا ورديًا، إلى مكتب المذيعة لاريسا شامانوفا ،وأمسكت بها مباشرة ؛لتعنفها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية اتهمت فطيمة المذيعة لاريسا بمواعدة زوجها السابق، قبل أن تمسك بها من شعرها ،وتسحب رأسها، في محاولة لضربه في المكتب.

وتقدم لاريسا ،وهي في الأصل طبيبة نسائية، برنامجًا صحيًا على محطة التلفزيون في جنوب غرب روسيا.

ويبدو أنها نشرت المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لتشرح ما حدث، وقالت: إن “المرأة التي تضربني هي فطيمة سازاروكوفا ،وهي أم مطلقة، قبل عامين بدأت مواعدة رجل من الشرطة المحلية يدعى إسلام سيمينوف، ولم تدم علاقتنا طويلًا ،فمنذ البداية تلقيت اتصالًا من فطيمة سازاروكوفا ،التي حكت لي عن علاقتها بإسلام، وخططهما للزواج”، مشيرة إلى أنها “أنهت العلاقة على الفور ولم تره منذ ذلك الحين”.

وشرحت أن الزوجة الغيورة، التي انفصلت مؤخرًا عن الشرطي، اعتقدت أنهما يتواعدان مرة أخرى.

وأضافت: “إنها تعتقد أنه تركها من أجلي، وأنه يخطط للزواج مني”.

بدأت الشرطة الآن تحقيقًا جنائيًا مع “فطيمة سازاروكوفا”، التي تواجه تهم الاعتداء، والتي تعهدت بعدم مغادرة المنطقة.

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