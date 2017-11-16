جامعة اللويزة برسا احتفلت بعيد الاستقلال on November 16, 2017

احتفلت جامعة سيدة اللويزة – برسا على مسرحها، بعيد الاستقلال، بالتعاون مع جمعية “شباب لبنان نحو الوطنية”، في حضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في الكورة العقيد نجيب النبوت، رئيس الجمعية داني حريكي ممثلا المحامي طوني عبود، مدير الجامعة الاب فرانسوا عقل والهيئة الادارية والتعليمية والموظفين والطلاب.

عقل

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من مسؤولة النشاطات الطلابية في الجامعة آلسي الكفوري، اكدت فيها ان “الجيش هو تضحية وعطاء دون اي مقابل”. القى الاب عقل كلمة، اشار فيها الى “اهمية هذه اللقاء تحت ظل العلم اللبناني، قبل ايام من ذكرى الاستقلال”، وشدد على “الولاء والانتماء له”، واكد ان الجيش “هو الواحد الاحد الذي لا شريك له على ارض وطن واحد لا وصي عليه”.

وقارن عقل بين الجيش والرهبان، فاكد ان “الجيش حامي الوطن ورهبان الجامعة الذين دعيوا مجازيا بالجيش الاسود، اتخذوا الارزة شعارا لهم منذ اكثر من ثلاثمئة سنة”، ودعا الطلاب الى ان “يحققوا استقلالهم الشخصي اولا، والا يكونوا اياد او صوت لاحد، بل ان يكون سلاحهم العلم والمنطق والحوار”. وشكر باسم الحضور قيادة الجيش.

عبود

واوضح ممثل الجمعية المحامي طوني عبود، ان “الوطن هو المكان الذي نحبه ونؤمن به”، معرفا بالجمعية “هي حركة شبابية ذات رؤية وطنية جامعة ضد الانقسام المذهبي والسياسي والطائفي وضد المخدرات”، ولفت الى ان “المشاركة في هذا الاحتفال، هو تأكيد ان سواعد شباب لبنان هو الذي يبنيه”، واعلن انه “تخليدا لذكرى شهداء معركة فجر الجرود، سيتم غرس اشجار ارز في عدة مناطق من لبنان، ومن بينها هذا الصرح الجامعي”.

ثم عزفت فرقة موسيقى الجيش بقيادة الملازم الاول الياس باشا اغاني وطنية، وقدمت الدروع والهدايا والورود للعقيد النبوت ولمدير الجامعة وللفرقة الموسيقية، وقطع قالب الحلوى، وتم غرس شجرة الارز امام المبنى الجديد في الجامعة.

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