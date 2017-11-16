تويني تسلم عريضة احتجاج من نقابة المقاولين: بصدد إعداد مشروع تصنيف للشركات on November 16, 2017

تسلم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عريضة احتجاج من رئيس ونقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون حلو، رفعت إلى محافظ بيروت، طالبين منه التدخل لدى المجلس البلدي لمدينة بيروت لإلغاء أو تعديل شروط مناقصة سوق الخضار لبلدية بيروت لما يرونه من إجحاف ونقصان لحقوقهم وذلك حفاظا على المال العام.

وقع العريضة ممثلون عن شركات “مان للمقاولات”، و”الإنشاءات العربية”، و”متى وشركائه”، و”أبنية للمقاولات”، و”معوض اده للمقاولات”، و”عبد الرحمن حورية للمقاولات”.

وقد استمع الوزير تويني إلى مطالبهم، واعدا ب “متابعة الموضوع حفاظا على المنافسة العادلة في الصفقات العمومية”، مؤكدا لهم “حرص العهد على توزيع العطاءات لشركات لبنانية لها سمعة رائدة وتاريخ نزيه، مما يمكن الدولة من الحصول على أفضل الأسعار وجودة في التنفيذ”، موضحا أنه “بصدد إعداد مشروع تصنيف يطابق مشروع النقابة ويؤمن تعزيز حسن السمعة المهنية”.وقد وعد بالاتصال بالمحافظ وعرض الموضوع معه ومع رئيس وأعضاء مجلس بيروت البلدي.

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