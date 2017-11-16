توقيف سارق في برج حمود on November 16, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات سرقة دراجات آلية وسرقة من داخل محال تجارية، في محافظة جبل لبنان ولا سيما في منطقتي جونية والمتن.

على أثر ذلك، قامت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتكثيف استقصاءاتها وتحرياتها لكشف الفاعل، بحيث تم تحديد هويته ورصده، الذي كان يحضر بشكل يومي من الشمال ليقوم بعملية سرقة ويعود أدراجه، وقد تم توقيفه بتاريخ 14/11/2017، في محلة برج حمود – الطريق البحرية، وذلك أثناء محاولته سرقة دراجة آلية كان يدفع بها نحو قطعة أرض حرجية، ويدعى: ع.ع (مواليد عام 1984، مكتوم القيد).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ 14 عملية سرقة دراجة آلية خلال شهر تشرين الثاني الجاري، من منطقتي جونية وبرج حمود، و6 سرقات من داخل محال تجارية (ذهب، ألبسة، أحذية…)، وذلك من مناطق: الكولا، العدلية، الجديدة والدكوانة.

أودع الموقوف القضاء المختص”.

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