المقاييس أعلنت جهوز مشاريع مواصفات قياسية متعلقة بقطاعات عدة on November 16, 2017

أعلنت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عن جهوز مشاريع المواصفات القياسية اللبنانية المتعلقة بالقطاعات التالية: ادارة البيئة والبناء والنفط والصناعات البلاستيكية والمطاطية والأسمدة ومحسنات التربة.

يمكن للراغبين الحصول على نسخة من هذه المشاريع من مكاتب المؤسسة الواقعة في سن الفيل، بين مستديرتي الحايك والمكلس، شارع سيتي راما، مبنى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، هاتف: 485927-01 فاكس 485929-01، وذلك للاطلاع وإبداء الملاحظات الخطية حولها قبل 14/01/2018، ليصار إلى إصدارها بشكلها النهائي كمواصفات قياسية وطنية.

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