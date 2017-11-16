السعودي تفقد معرض القبول والتوجيه للجامعات الخاصة في بلدية صيدا on November 16, 2017

تفقد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي معرض القبول والتوجيه للجامعات الخاصة والذي نظمه مكتب القبول في الجامعة الأميركية في بيروت في قاعة مصباح البزري في القصر البلدي بصيدا، بالتعاون مع مديري القبول في عدد من الجامعات، وكانت في إستقباله مديرة مكتب القبول في الجامعة الأميركية نادين نفاع.

وتوجه السعودي إلى الطلاب الذين توافدوا من مدارس صيدا والجوار ومدارس “الأونروا”: “أنتم على ابواب الجامعات وكل شخص منكم سينتهي من المرحلة الثانوية ويبدأ، ان شاء الله، بالتعليم الجامعي. واريد ان انصحكم بان تختاروا المهنة التي تحبونها وسوق العمل يكون محتاجا اليها. يجب ان تختاروا التخصص الذي يؤهلكم للعمل. واتمنى لكم التوفيق والجامعات الموجودة عندنا كلها جامعات لها سمعتها الطيبة في المجال التربوي والتعليمي”.

من جهتها، شكرت نفاع لبلدية صيدا إستضافة المعرض، مشيرة إلى “إقامة مثل هذا المعرض في كل أنحاء لبنان من الشمال الى الجنوب من عكار وطرابلس والكورة والشوف وهنا في صيدا وايضا في صور والنبطية ومرجعيون وكل منطقة في لبنان فيها تجمع للمدارس. والهدف من المعارض هو توجيه الطلاب في المرحلة الثانوية لما يمكن أن يتخصصوا فيه مستقبلا ويحصلوا التعليم الجامعي وفقا للإختصاص الذي يرغبون فيه”.

مدير نافعة صيدا

على صعيد آخر، إستقبل السعودي، في مكتبه في القصر البلدي، مدير مصلحة تسجيل السيارات في صيدا (النافعة) عمر وهبي على رأس وفد من الموظفين، واطلع منه على “سير العمل في المصلحة”، مثنيا على “دينامية إدارتها لتسهيل عملية تسجيل السيارات للمواطنين”.

وشكر وهبي للمهندس السعودي ما “تقوم به بلدية صيدا تجاه الإدارات العامة ورفدها بما يمكن من أجل المصلحة العامة”.

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