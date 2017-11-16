اعتصام لمزارعي ومصدري الموز ودعوات لايجاد الحلول لتصريف الانتاج on November 16, 2017

الزهراني – نفذ مزارعو ومصدرو الموز في لبنان اعتصاما سلميا، عند مثلث ابو الاسود على الطريق الدولي بين صيدا وصور، قطع خلالها المعتصمون الطريق لفترة قصيرة امام العابرين.

وتلا محمد الحسيني بيانا باسم المعتصمين ناشد فيه “الرئيسان ميشال عون والرئيس نبيه بري ووزارة الزراعة وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله والاحزاب والقوى السياسية بايجاد الحلول اللازمة لتأمين تصريف الموز اللبناني الى سوريا وفقا لالية تضمن عدم خسارة المزارع اللبناني ومساواة الانتاج اللبناني من الموز بالانتاج السوري وبما يكفل تصدير هذا الانتاج بحرية ودون قيود”

كما طالب البيان “الدولة السورية بإعفاء انتاج الموز اللبناني من اية رسوم وضرائب عملا بمبدأ المعاملة بالمثل”.

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