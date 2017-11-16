اسماعيل سكرية كتابه الصحة حق وكرامة في الجامعة اللبنانية الدولية في عكار on November 16, 2017

احتفلت الجامعة اللبنانية الدولية في عكارLIU بتوقيع النائب السابق د. اسماعيل سكرية كتابه الثالث بعنوان الصحة “حق وكرامة” بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ممثلا بسمير الصراف، النائب السابق وجيه البعريني، ممثل رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي خالد المرعيي، ممثل عن النائب السابق كريم الراسي وممثل مفتي عكار السابق الشيخ زيد بكار زكريا الشيخ وليد اسماعيل، ممثل المطران باسيليوس منصور الاب نايف اسطفان، ممثل تيار العزم في عكار الاستاذ اسامة الزعبي، والسادة: وليد البعريني، ساسين يوسف، احمد الهضام، نزيه ملحم، اميل عبود، دوسام منصور، وامين سر اتحاد الكتاب اللبنانين في عكار مصطفى عبد الفتاح، ونائب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع حاتم عثمان، رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، مدير جامعة LIU عكار د خلدون ايوب، وحشد من الفاعليات السياسية والبلدية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني قدم الاعلامي منذر المرعبي الاحتفال مرحبا ومنوها بمسيرة الدكتور سكرية النضالية طبيا وسياسيا وشكر الوزير السابق عبد الرحيم المراد الذي خص عكار بهذا الصرح الجامعي والذي اراده مكانا للعلم والحوار والتلاقي، وقال: “صحيح الوطن موجوع ولكن املنا كبير بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبالعودة الميمونة لرئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري من اجل النهوض بالوطن”.

واعتبر الدكتور اسماعيل سكرية في كلتمه انه “مارس دور النائب الصحيح في المساءلة والمحاسبة وثقافة المواطنة خارج البرلمان طوال عشرين عاما مستمرة دفاعا عن حق الناس كامتها في صحتها… وكتاب “الصحة حق وكرامة” يختزن اهم مفاصل ومعاني التجربة وابعاده سياسيا واداريا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وقضاء وتفتيش مركزي”… واطلق تسمية العشق المزيف على علاقة النظام السياسي بالصحة الهامة. وهو مشروح في الكتاب. خاصة فيما يختص بمكتب الدواء حيث تأكد هيمنة مافيا الدواء على قرار مجلس النواب.

وبعد ذلك وقع سكرية كتابه واقيم حفل كوكتيل.

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