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مصر: ممرضة تقتل زوجها قبل دقائق من زفافه

on November 15, 2017


شهدت مدينة الواسطي، شمال بني سويف، اليوم الثلاثاء، واقعة إقدام “ممرضة” على قتل زوجها “أمين شرطة” قبل دقائق من زفافه على أخرى، فأقدمت على التخلص منه بطعنه ثلاث طعنات، بسلاح أبيض “مطواة” ليسقط غارقًا فى دمائه ويتم نقله جثة هامدة لمشرحة مستشفي الواسطي المركزي.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بقيام “رشا م.ح” 28 عامًا، ممرضة، بقتل زوجها “احمد ح.ا” 36 سنة، أمين شرطة سابق، ويعمل بإحدى الشركات الخاصة.

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