للمظلومين في أوطانهم.. جزيرة عائمة في إنتظارك بعد شهور on November 15, 2017

بدأ معهد المستوطنات البحرية “Seasteading Institute” في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، فى بناء أول مدينة عائمة فى العالم ، وستكون فى المحيط الهادىء فى جزيرة تاهيتي، وستكون جاهزة بحلول عام 2020على حسب ما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

عقد” Randolph Hencken” المدير التنفيذى لمعهد: “Seasteading Institute ” اتفاقية دولية مع الدولة البولنيسية الفرنسية، التى تضم 118 جزيرة فى جنوب المحيط الهادئ، لإنشاء أول مدينة عائمة بها فنادق ومنازل ومكاتب ومطاعم وغيرها فى جزيرة تاهيتى ، كمحاولة لتحرير العالم من السياسيين والقوانين الصارمة على حد قوله.

واضاف Randolph Hencken””: ان المدينة العائمة، ستتكلف 16 مليون دولار للمجمع السكنى الواحد ، وسيبلغ عدد سكان كل مجمع مابين 225 و300 شخص ، وستكون المدينة مستقلة ولها نظامها السياسي والإجتماعي والإقتصادي والضرايبي الخاص بها.

ويشترط الاتفاق على اثنين من النقاط التى يجب تحقيقها وهما ما إذا كان سيعود المشروع بالنفع على الاقتصاد المحلي لدولة فرنسا ، وإثبات عدم إضراره بالبيئة.

وقال “جو كويرك” رئيس معهد “Seasteading ” لصحيفة “نيويورك تايمز”:ان “الحكومات لا تتحسن، و إنهم عالقون فى القرون السابقة”، وانه يأمل ان يرى “الآلاف” من المدن العائمة بحلول عام 2050، كل واحدة منها تقدم طرقا مختلفة للحكم.

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