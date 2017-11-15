فتوح: بيروت تستعد لاستضافة أكبر مؤتمر مصرفي واقتصادي الأسبوع المقبل في المنطقه on November 15, 2017

أكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان “العاصمة اللبنانية، بيروت تستعد لاستضافة أكبر حدث اقتصادي في المنطقة، وهو المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، يومي 23 و24 نوفمبر الحالي، الذي ينظمه سنويا اتحاد المصارف العربية”.

واكد فتوح في تصريح ان “وسط شكوك في انعقاد المؤتمر بسبب التوترات السياسية التي يشهدها لبنان على خلفية الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري ، فإن المؤتمر سينعقد في موعده الأسبوع المقبل، وان الدعوات تم تأكيدها لجميع المشاركين من كل أنحاء العالم، حيث يجمع المؤتمر عددا غفيرا من رؤساء البنوك العربية وخبراء المال والاقتصاد العالميين، مما أضفى على المؤتمر الصبغة الدولية، وأصبح يتمتع بسمعة عالمية ينتظرها رجال المال والأعمال وخبراء الاقتصاد، سنويا، لأهمية المواضيع التي يناقشها وطرح الحلول والمعالجات المطلوبة”.

كما أكد فتوح “حضور جميع أعضاء الاتحاد من 20 دولة عربية لاجتماعات مجلس الإدارة”، لافتا إلى أن “المؤتمر سيشهد تكريم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017؛ نظرا لجهوده في ضبط السياسات النقدية.

وكشف عن “حضور عدد كبير من رؤساء البنوك المصرية للمؤتمر وحفل التكريم الخاص بمحافظ البنك المركزي المصري”.

وذكر أن “الاتحاد قد يصادف انعقاد مؤتمره السنوي ببيروت خلال السنوات الأخيرة مع نشوب أزمات وتوترات سياسية وأمنية هددت انعقاد المؤتمر، أبرزها الفراغ الرئاسي الذي استمر لعامين ونصف عام ومحاولات من بعض الأطراف استغلال المشهد اللبناني؛ لنقل المؤتمر خارج بيروت، إلا أن قيادات الاتحاد، وعلى رأسها رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور جوزيف طربية، اضافة الى قيادات لبنان أصرت على انعقاده في موعده ومكانه المقرر في بيروت، في تحد واضح لبعض القوى التي حاولت أن تستغل الأزمات اللبنانية لتنتزع منها لقب عاصمة المصارف العربية”، وقال: “في تحد مماثل، اليوم، يثبت قادة الاتحاد من جديد مدى إرادتهم وإصرارهم على عقد المؤتمر في موعده، من دون تأجيل، أو انتظار لترقب ما ستسفر عنه الأزمة الناشبة عن استقالة الرئيس سعد الحريري، والذي ينعقد المؤتمر تحت رعايته”.

ولفت الى “أن الأجواء اللبنانية تشهد استقرارا تاما، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي في كل مناحيها، الأمر الذي تأكد معه حضور الجميع، غير متعاطين، مع ما تروجه بعض أجهزة الإعلام”.

وسيشارك في المؤتمر الذي سيعقد، في فندق فينيسيا إنتركوتيننتال، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت خالد ناصر الروضان، محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني في سلطنة عمان حمود بن سنجور الزدجالي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في الكويت الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس إتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، رئيس مجلس الإدارة بنك مسقط في سلطنة عمان الشيخ خالد بن مستهل المعشني، الرئيس التنفيذي في بنك مسقط في سلطنة عمان عبد الرزاق بن عيسى، المدير العام لبنك الإسكان العماني الدكتور عدنان بن حيدر بن درويش في سلطنة عمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في البحرين الدكتور عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي في البحرين محمد عيسى المطاوع، الرئيس التنفيذي لبنك اليوباف العربي الدولي في البحرين حسن أبو الحسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك قطر الوطني علي أحمد الكواري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في مصرف قطر المركزي أحمد عبد الرب الشعبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك قطر الوطني QNB محمد عثمان الديب، أخصائي رئيسي في الشراكة في البنك الإسلامي للتنمية في السعودية الدكتور نائل الحجاج، مدير إدارة برنامج الدول والمسؤول عن قسم العمليات المعنية بالسياسات والخدمات في البنك الاسلامي للتنمية في السعودية محمد جمال الساعاتي، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة جورج كنعان، مدير الإستثمار في مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن مارسيل راشد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Bank Standard Chartered في لندن أحمد أبو عيده، رئيس مجلس الإدارة بنك UBAE في إيطاليا شريف الشلبي، مسؤول برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دول المشرق في البنك الدولي في واشنطن ابراهيم دجاني ومدير منطقة العالم العربي وتركيا في بنك اليوباف في فرنسا يوسف بن هندة.

التعليقات