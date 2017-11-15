علماء 184 دولة يحذرون: الأرض على شفا كارثة on November 15, 2017

حذَّر اليوم 15 ألف عالم، ينتمون لـ 184 دولة، من تصاعد التهديدات المحدقة بكوكب الأرض بسبب عدم كفاية الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأنظمة البيئية على كوكب الأرض.

وأوضح العلماء أن ناقوس الخطر الجديد يأتي بعد 25 عامًا على أول تحذير مماثل أطلقه علماء، معظمهم من الحائزين جوائز نوبل، في بيان حمل عنوان “تحذير من علماء العالم للبشرية”.

وأشار تحذير العلماء عبر سكاي نيوز عربية إلى أن عدم توافر مياه الشرب وقَطْع الغابات وانحسار عدد الحيوانات الثديية وانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.. كلها صارت عند مستوى الخط الأحمر.

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