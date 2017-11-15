طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع الحرارة فوق معدلاتها الموسمية on November 15, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يومي الخميس والجمعة بكتل هوائية دافئة تستمر حتى يوم السبت.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح التي تؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار وانخفاض مستوى الرؤية أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 70 %.

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:10 ساعة غروب الشمس: 16:35

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