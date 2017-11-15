سفير الجزائر زار غرفة الشمال: طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية مشروع طموح نتطلع الى نجاحه on November 15, 2017

استقبل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان، في حضور سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن ونائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز والاعضاء جان السيد وأحمد أمين المير.

وأوضح بيان للغرفة، أن “الجانبين عرضا سبل توثيق العلاقات الإقتصادية وتطوير حركة التبادل التجاري اللبناني الجزائري والعمل في مناخ من الشراكة على إنشاء مجلس لرجال وسيدات الأعمال من كلا البلدين، على أن يكون للجانب الطرابلسي والشمالي الدور المباشر في حركة التواصل المتعدد الإتجاهات. وقدم دبوسي للسفير بوزيان كتاب مبادرته “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، شارحا الرؤية الإستراتيجية التي ترتكز عليها المبادرة وأنها مبادرة إنسانية إجتماعية إقتصادية وطنية إنقاذية تعزز من مكانة طرابلس على المستويات الإستثمارية اللبنانية والعربية والدولية. كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين دبوسي وبوزيان”.

ولفت البيان الى أن “السفير الجزائري أكد انه كلما زار مدينة طرابلس كلما ازدادت مشاعره بأنه في بيته وبين أهله، وتزادد ثقته بالدور الذي يقوم به رئيس غرفة طرابلس الصديق توفيق دبوسي لجهة تعميق الروابط بين الجزائر ولبنان عموما، ومع طرابلس ولبنان الشمالي خصوصا، وأنه بالتالي يتوسم في سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن الأمل بأن يبذل كل الجهود الإيجابية المساعدة على نجاحه في مهمته الجديدة الآيلة الى قيام أوسع علاقات التواصل بين الجانبين الجزائري واللبناني على مختلف المستويات لا سيما في مجال تطوير العلاقات الإقتصادية. وقال نحن نتمنى ان نرى الرئيس دبوسي في الجزائر ليدفع قدما باتجاه تعزيز الروابط الأخوية بين لبنان والجزائر أكثر فأكثر”.

بوزيان

وبعد اللقاء، قال السفير الجزائري: “تشرفت بدعوة الرئيس دبوسي وبحضور سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن، وأنا اتطلع دائما الى علاقات مميزة مع طرابلس. الزيارة اليوم هي في سياق اهتمامنا بمبادرة الرئيس دبوسي “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” ونحن وفق ما اطلعت عليه أمام مشروع مهم جدا وطموح بالنسبة لطرابلس وبالنسبة للبنان، ونتمنى أن يحظى بمزيد من الدعم. كما نتمنى أن يجسد على أرض الواقع ويشكل قفزة نوعية في الإقتصاد اللبناني”.

أضاف: “إننا ننظر الى هذه المبادرة نظرة ايجابية وطرابلس عندها المقومات وهي تستحق ذلك والمشروع مدعوم من كل الأطراف في لبنان، لذلك نحن نتطلع الى نجاحه والى مشاركة جزائرية إقتصادية في إنجاح هذا المشروع”.

دبوسي

من جهته، قال دبوسي: “نحن نتواصل بشكل دائم مع سعادة السفير بوزيان ولكن زيارته اليوم تتمحور حول دعم مشروعنا ومبادرتنا طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية، وموقفه ودعمه يعنينا على المستوى الرسمي كما على المستوى الشخصي. ونحن نعلم بحجم التبادل المفيد لكلا الجانبين وخاصة لطرابلس ولبنان، كما نعتبر أننا في مرحلة جديدة من التواصل وفي المرحلة الراهنة، فإننا مع سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن نتطلع الى مجلس لبناني جزائري يضم رجال وسيدات أعمال لتشجيع الإستثمارات المشتركة لصالح الشعبين ومصلحة الحكومتين في البلدين الشقيقين”.

حسن

أما سفير لبنان في الجزائر فقال: “سررنا بزيارة سعادة السفير بو زيان لدعم مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية وهو بين أهله وفي بيته، وهي فرصة لأعرب عن سروري لتسلمي مهام سفير لبنان في الجزائر وأتطلع الى العمل الجاد لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز حركة التبادل التجاري في الإتجاهين، وكما نريد دائما بناء علاقات ثنائية تليق بتاريخ المودة بين البلدين. الجزائر بما تملكه من مقومات، نعقد الآمال المستقبلية في تعزيز العلاقة معها على قدر كبير من الرقي والطموحات المتقدمة”.

جولة

ثم جال الجميع على مختلف مشاريع غرفة طرابلس، حيث اعتبر بوزيان “طرابلس غرفة نموذجية بالمقارنة مع الغرف التجارية العربية بخدماتها غير التقليدية وبمشاريعها التي يجب تعميمها والإستفادة من خبراتها في هذه المجالات”.

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