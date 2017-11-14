عيتاني التقى تجار شارع جاندارك الحمرا وأهاليه وعرض معهم مشروع إعادة تأهيله وتطور سير الأعمال فيه on November 14, 2017

عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني اليوم، لقاء مفتوحا ونقاشا مع تجار وأهالي جاندارك – الحمرا، حول مشروع إعادة تأهيل الشارع وتطور سير الأعمال فيه، وذلك في إطار نشاط تقيمه بلدية بيروت، بالتعاون مع مبادرة “حسن الجوار” ومركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية ببيروت، بهدف شرح مشروع إعادة تأهيل شارع جاندارك والاستماع الى آراء السكان والتجار وانطباعاتهم وهواجسهم.

وعرض عيتاني خلال اللقاء المراحل التي مر بها المشروع، وأعطى الأسباب التي حالت دون تنفيذه في الوقت المحدد سابقا، مطمئنا إلى “حسن سيره وتنفيذه حاليا”.

كما استمع إلى “هواجس السكان والتجار”، واعدا ب”إيجاد الحلول لمشاكلهم.

كما اتفق المجتمعون على “إنشاء لجنة تتواصل مع البلدية بشكل مستمر وتتابع معها الأمور التي قد تطرأ”.

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