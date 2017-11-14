طقس لبنان غائم مع ارتفاع محدود بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان الاربعاء غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل والجبل. وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.
– الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل والجبل.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
– الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 12 الى 25 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 70 %.
– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 16:36
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