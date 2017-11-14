دورية لأمن الدولة دهمت مصنعا للحلويات في غزة يعيد تصنيع مواد مرتجعة واوقفت صاحبه on November 14, 2017

تستمر المديرية العامة لأمن الدولة في حملتها ضمن منطقة البقاع، على المحال المخالفة لأدنى الشروط الصحية، في سياق دورها في حماية الأمن الغذائي للمواطن، وبمرافقة مندوبين من مصلحتي الصحة والإقتصاد.

وفي هذا الاطار دهمت دورية مصنعا للحلويات في بلدة غزة، لصاحبه السوري عبدالله س.، وبعد الكشف عليه تبين أنه غير مطابق لشروط الصحة العامة، وتتم فيه إعادة تصنيع مواد مرتجعة، كما ضبطت فيه أنواع عدة من الحلويات غير مطابقة للشروط الصحية، ومنتهية الصلاحية.

وأوقفت صاحب المصنع بعد ختم المصنع بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء. وجرى تلف المواد المنتهية الصلاحية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

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