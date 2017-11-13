واقع بالخيال مسرحية للقاء الثقافي على المسرح البلدي زغرتا on November 13, 2017

عرض طلاب صف المسرح الذي ينظمه اللقاء الثقافي في زغرتا الزاوية مسرحية “واقع بالخيال” على المسرح البلدي قاعة بيار فرشخ في زغرتا من إخراج كيندا حنا وكتابة زاهي سهلي لثلاث أمسيات متتالية لاقت نجاحا عبر إيصال رسالة العمل للأهالي.

شارك الممثلون في وضع فكرة المسرحية وتقديم هذا العمل المسرحي الذي يحاكي مشاكلهم الاجتماعية بلغة واحدة متحدثين عن أحلام وأوجاع واحدة.

وفي القصة انه خلال لحظات من الشرود الذهني، تلتقي خمس فتيات في عالم الخيال حيث تبحث كل منهن عن إشباع حلمها بأن تعيش حياة تتماهى مع حقيقة ذاتها، بعيدا عن مجتمع يحاول قولبة شخصيتهن بناء على المعايير المتعارف عليها للنجاح والأنوثة والسعادة.إلا أن إحداهن، وهي معلمة مدرسة تقليدية، تجبر الفتيات على ممارسة الانضباط في خيالهن، فتبقيهن عالقات في خيالٍ يتحول إلى نسخة عن واقعهن بمفاهيمه المتحجرة وقوانينه الصارمة.فتتدخل معالجة نفسية لتنقذ الفتيات وتحث كل منهن على التعبير عن ذاتها الحقيقية ومواجهة مجتمعها لتغيير الواقع.

ولعب الممثلون ادوارهم على الشكل التالي كاتيا دويهي (المديرة إيفا) تيريزا دويهي (المعالجة النفسية تانيا) ريمي حنا (ناتاشا) سيندي حنا ( سارة) اكوالينا ضاهر (كارلا) و حلا حنا (فكتوريا).

تبقى الإشارة إلى أن الممثلين من شبان وصبايا أتوا من مختلف مدارس المنطقة وهم هواة يتابعون صف المسرح الذي أسسه “اللقاء الثقافي في زغرتا الزاوية عام 2015 وكان قدم في وقت سابق مسرحية”ضيعة الشنب”.

يذكر ان الصف المسرحي الخاص بالطلبة الجامعيين الذي قدم من سنتين العمل المسرحي “عاجل ورد الآن” للمخرج جان رطل وهو من نتاج هذا المحترف الذي يعول شباب زغرتا الزاوية على تفعيله بكونه يشكل متنفسا لمحبي المسرح والتمثيل.

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