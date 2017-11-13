لبنان شارك في إطلاق المنتدى الأوروبي لجودة المهني في ايطاليا on November 13, 2017

شارك لبنان ممثلا بمستشارة وزير التربية للتعليم العالي المسؤولة عن متابعة مشروع تطوير البرامج الدكتورة جنان شعبان، في اطلاق “المنتدى الأوروبي للجودة في التعليم المهني والتقني” الذي نظمته المؤسسة الأوروبية للتدريب “ETF”، في مدينة تورينو – إيطاليا.

واستمرت أعمال المنتدى لثلاثة ايام، تمت في خلالها مناقشة الخطة الاستراتيجية لتعزيز جودة التعليم المهني في الدول الأعضاء. وتم عرض آفاق التعاون في هذا المجال، اضافة الى العمل المشترك، بهدف ايجاد حلول للتحديات المشتركة، وجمع البيانات وتحليلها واستخدامها لتطوير منظومة التعليم المهني في الدول المشاركة، التي بلغ عددها 12 دولة أوروبية وشرق اوسطية.

وشارك في اعمال المنتدى، مجموعة من الخبراء الأوروبيين الذين أعدوا الاطار الاوروبي لجودة التعليم المهني. وستمتد أعمال المنتدى حتى العام 2020”.

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