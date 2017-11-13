دبوسي التقى وفدين من الحراك المدني العكاري وتجمع حركة أمان مؤيدين لمبادرته طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية on November 13, 2017

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفدا من الحراك المدني العكاري، الذي اعرب عن التقدير العالي لمبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، معلنا تأييده لما ورد فيها لجهة “إعتبار مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض – القليعات أحد أهم ركائز القوة الإقتصادية الوطنية وضرورة الدفع بإعادة تشغيله”.

وأطلع دبوسي الوفد، في حضور سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن، على المراحل التي قطعتها المبادرة، مشيرا الى انها “انتقلت من الفكرة الى المشروع الإقتصادي الوطني”.

وأكد الوفد “تأييده ودعمه للمبادرة وبالتالي التعاضد يدا بيد لإطلاق ورشة إهتمام بإنماء محافظة عكار بكل مرافقها ومشاريعها التي تلحظ المبادرة تطوير مرافقها وقطاعاتها الإقتصادية كافة”.

أمان

كذلك التقى دبوسي رئيس تجمع حركة “أمان” الدكتور محمد حزوري على رأس وفد من الهيئة الادارية للتجمع.

وقال حزوري: “نرى كتجمع “أمان” أن مبادرة دبوسي واقعية وشجاعة، لأن مدينة طرابلس تحتضن العديد من المقومات التي تجعلها بالفعل “عاصمة لبنان الإقتصادية”، لا سيما مرافقها العامة المتمثلة بالمرفأ والمطار والمعرض والمصفاة وتختزن تراثا تاريخيا يظهرها مدينة حضارية، كما فيها الكثير من المهارات العلمية والحرفية المتوفرة عند أبنائها، وتشكل بمجموعها مواطن قوة تساعد على إعتماد هذه المبادرة رسميا بإعتبارها مشروعا إقتصاديا وطنيا كبيرا يجعل من طرابلس رافعة للاقتصاد اللبناني ومنصة لإعادة إعمار سوريا والعراق، ولعل قربها من سوريا هو العامل الجغرافي المساعد على أن يجعل منها منصة لبناء بلدان الجوار العربي، وأن المبادرة تلبي كل تلك الإحتياجات، بحيث أنه لا يمكن للدولة اللبنانية وللبلديات والهيئات الإقتصادية ومنظمات المجتمع المدني إلا أن تتكاتف وتتعاون وتتعاضد للعمل معا وبشكل متكامل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتضمنها المبادرة ومواصلة مسيرة التحلق حول تطلعاته بإعتمادها رسميا من جانب الحكومة”، متمنيا “أن تتكلل مبادرته بالنجاح وأن يكون التوفيق حليفه في كل ما يتطلع الى تحقيقه من إنجازات للصالح العام”.

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