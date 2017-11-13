توقيف داعشي طلب منه العمل لتشكيل مجموعات ارهابية في لبنان on November 13, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في اطار متابعة حركة مقاتلي تنظيم داعش، وضمن سياسة الامن الوقائي، ونتيجةً للمتابعة والرصد الدقيق، نفذت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 8/11/2017، في منطقة العبودية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية في شمال لبنان، عملية خاطفة تم بنتيجتها توقيف المدعو :

ص. ح. (فلسطيني مواليد عين الحلوة عام 1986)

بالتحقيق معه اعترف بانتمائه الى تنظيم داعش، وانه غادر منذ 4 اشهر مخيم عين الحلوة الى سورية للقتال في صفوف التنظيم، بمرافقة 8 اشخاص آخرين على 4 دفعات، وذلك بتسهيل من المطلوبين في المخيم: (ع. ح.) و(ح. ح.) وأنه عاد الى لبنان بطلب من المسؤول عنه، الذي اوكل اليه العمل على تشكيل مجموعات لصالح داعش على الأراضي اللبنانية على ان يتم تزويده لاحقاً بالتوجيهات وخطة العمل.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على اشارته

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