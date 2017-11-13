الطقس في لبنان مغبر ودافىء ينحسر تدريجيا مع انخفاض بالحرارة on November 13, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكون للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة:منطقة من الضغط الجوي المنخفض فوق شمال شرق ليبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مغبر ودافىء فوق لبنان، ينحسر تدريجيا مساء.

– الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكون للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الأرز من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س، تنشط لتصل الى 50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 60 %

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 16:36

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