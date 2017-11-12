مفاجأة صادمة.. أبل تخطّط لإنهاء عصر آيفون on November 12, 2017

مفاجأة صادمة.. أبل تخطّط لإنهاء عصر آيفون

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة ““أبل” الأمريكية تخطّط لإنهاء عصر هاتفها الأشهر “آيفون”. وأشارت وكالة ““بلومبرج” الأمريكية، إلى أن “أبل” تخطّط لإنتاج سماعات رأس تعمل بتقنية “الواقع الافتراضي المعزّز”؛ لتكون بديلة عن هواتف “آيفون”.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السماعات الجديدة لن تكون بحاجة إلى هواتف “آيفون”، ويمكنها أن تعمل بديلة عنها بصورة كاملة.

ومن المتوقع أن تظهر تلك السماعات للنور للمرة الأولى عام 2020، لتكون بمنزلة “ثورة في عالم الاتصالات”، التي ستدخل عالم “الهواتف الذكية” في طي النسيان، على حد قول ” بلومبرج”.

وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن السماعات الجديدة ستختلف بصورة “كلية” عن سماعات الواقع الافتراضي الحالية، التي تستلزم وجود هاتف ذكي وشاشة لمسية للتحكم فيها.

ولكن ستزود “أبل” سماعاتها المرتقبة بشاشة وشريحة اتصالات ونظام تشغيل منفصل، لتكون بمنزلة “هاتف ذكي” يتم ارتداؤه على الرأس.

وستدعم “أبل” سماعاتها بتطبيقات “غير متوقعة” لتربط العالم الواقعي بالافتراضي، لتساعد على تقديم مختلف التقنيات المتميزة، ومن بينها الإحصائيات المتنوعة لمختلف الأحداث السياسية والرياضية والفنية.

ونقلت ” بلومبرج” عن المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، تيم كوك؛ قوله: “نسعى في تقنيات الواقع المعزّز الجديدة أن تجعله أقل انعزالية عن الواقع، وهو ما سيجعله يحدث ثورة كتلك التي أحدثتها الهواتف الذكية في العالم”.

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