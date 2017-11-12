الرئيسية » حكايات الناس, فيديو, مميز » مشادة كلامية بين الضيوف على الهواء تنهي هذا البرنامج

مشادة كلامية بين الضيوف على الهواء تنهي هذا البرنامج on November 12, 2017

اضطر الإعلامي عمرو عبد الحميد لإنهاء فقرة برنامجه الليلة «رآي عام» المذاع على قناة «تن» بسبب مشادة بين المفكر جمال أسعد والنائب محمد الكومي عضو مجلس النواب أثناء مناقشة حول تجريم إهانة الرموز التاريخية. وانفعل جمال أسعد على الهواء قائلا: «علينا أن لا نستخدم كلمة الأمن القومي كشماعة في كل جلسات الحوار لأن الأمن القومي أكبر من أي شئ، وأي كلام في إطار علمي وارد علميا، وتساءل أين دور وسائل الإعلام والمثقفين والمفكرين في الحديث. من جانبه علق محمد الكومي بقوله: «البرلمان حريص علي مناقشة مشاكل المواطنين، والجميع يرفض الإساءة للرموز الوطنية». التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net