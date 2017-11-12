فيديو.. مطاردة سيارات هوليوودية بين لص وشرطة أوكلاهوما on November 12, 2017

في مطادرة للسيارات بدت أشبه بأحد أفلام هوليوود، حاولت شرطة ولاية أوكلاهوما إلقاء القبض على شخص تمكن من سرقة شاحنة صغيرة.

وتعقبت الشرطة اللص في طريق سريع، قبل أن ينعطف الاخير على أحد الحقول الزراعية في محاولة للهروب من الشرطة التي طوقت جميع منافذ الهرب.

المطادرة التي تواصلت على مدار ما يقرب من ثلاث ساعات أنتهت بعدما وقعت الشاحنة في بركة مائية داخل الحقل.

وأظهرت اللقطات المصورة محاولة اللص الفرار سيرا على الاقدام، بيد أن أحد عناصر الشرطة تمكن من القاء القبض علي المشتبه به عقب اصابته بواسطة مسدس صاعق وتكبيله.

التعليقات