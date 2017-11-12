دورية معادية حاولت خطف احد الرعاة في مزرعة بسطرة on November 12, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه عند الساعة 10.15، على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 25 مترا داخل الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في محلة مزرعة بسطرة خراج بلدة كفرشوبا، ومحاولة خطف أحد الرعاة اللبنانيين من دون أن تتمكن من ذلك، ثم غادرت بعد 10 دقائق إلى داخل الأراضي المحتلة.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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