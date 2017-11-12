الطلب على iPhone 8 أقل من التوقعات، ولكن iPhone X يواصل إنطلاقته القوية on November 12, 2017

المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo قام اليوم بنشر مذكرة بحثية جديدة يتنبأ فيها بأداء هواتف iPhone الثلاثة التي قامت شركة آبل بإصدارها في النصف الثاني من هذا العام خلال ما تبقى من هذا العام وفي بداية العام المقبل.

المحلل Ming-Chi Kuo يعتقد بأن شركة آبل ستتمكن من بيع ما بين 22 و 24 مليون وحدة من الهاتف iPhone X في الربع الأخير من هذا العام، وأوضح بأنه يتوقع أيضا أن يحتفظ الهاتف iPhone X بأدائه القوي في الأشهر الأولى من العام 2018. ومن المتوقع أن تنمو وتيرة إنتاج هذا الهاتف بنسبة 35% إلى 45% خلال الربع المقبل مما سيسمح برفع حجم الإمدادات. وفي الوقت نفسه، أوضح بأن الناس سيدركون أن مخاوفهم بشأن التعديلات في واجهة المستخدم الرئيسية بسبب إزالة الزر الرئيسي لا أساس لها من الصحة.

أما بالنسبة للهاتفين iPhone 8 و iPhone 8 Plus، فقد أوضح المحلل Ming-Chi Kuo بأن الطلب على هواتف iPhone 8 سيظل أقل من التوقعات، وأوضح كذلك بأن شركة آبل ستقوم بتخفيض معدل إنتاجها لهذين الهاتفين بأكثر من النصف في الربع الأول من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، فقد نجح الهاتف iPhone 8 Plus في تجاوز التوقعات قليلا، ويبقى الخيار الأفضل لأولئك الذين يرغبون في شراء هاتف iPhone مع شاشة كبيرة.

ومع ذلك، يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo بأن شركة آبل وشريكتها في التصنيع Foxconn ستحول بعض خطوط تصنيع iPhone 8 Plus لإنتاج iPhone X للمساعدة في زيادة الإنتاج. وهذا ينبغي أن يسمح لشركة آبل بجلب من 25 إلى 27 مليون وحدة من الهاتف iPhone X إلى السوق بحلول نهاية هذا العام.

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