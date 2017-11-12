الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة مستقر ودافئ نسبيا مع ارتفاع في الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة: غدا الاثنين غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا خلال الأيام القادمة.
– الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ليلا. الإثنين: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم. الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكون للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كلم تنشط ليلا.
– الانقشاع: جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 بالمئة.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:24 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .
– ساعة شروق الشمس:06,09 ساعة غروب الشمس: 16,36 .
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