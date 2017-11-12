الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة مستقر ودافئ نسبيا مع ارتفاع في الحرارة on November 12, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة: غدا الاثنين غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا خلال الأيام القادمة.

– الطقس في لبنان خلال الأيام القادمة في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ليلا. الإثنين: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم. الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكون للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كلم تنشط ليلا.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:24 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:06,09 ساعة غروب الشمس: 16,36 .

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