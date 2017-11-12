احتفال عربي على تويتر بتأهل تونس والمغرب لكأس العالم on November 12, 2017

احتفال عربي على تويتر بتأهل تونس والمغرب لكأس العالم

موضوعات عديدة استحوذت على اهتمام المغردين العرب، أبرزها تأهل منتخبي المغرب و تونس لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، ونقاش بين المغردين السعوديين حول وزير التعليم أحمد العيسى، وتحليلات عربية للقاء ترامب وبوتين.

المغردون العرب يحتفلون بتأهل تونس والمغرب لنهائيات كأس العالمGetty Images

نبدأ اليوم بتأهل منتخبي تونس والمغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وهو ما احتفل به المغردون العرب احتفالا واسعا على تويتر.

فبعد فوز المغرب بهدفين مقابل لا شيء على ساحل العاج وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الليبي، انضم الفريقان إلى مصر والسعودية لتتأهل أربعة فرق عربية إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وتصدر الخبر قائمة المواضيع الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وعمان.

واستخدم المغردون هاشتاغات مختلفة منها #المغرب، #تونس، و #مونديال_روسيا للاحتفال بما سُمي “لحظة تاريخية” في الرياضة العربية.

وتم تداولها أكثر من 200 ألف مرة في الساعات الاربع و العشرين الاخيرة.

وتعود تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما غابت عن المونديال في 2010 بجنوب افريقيا و2014 في البرازيل، بينما يشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 20 عاما.

السعودية: #اقاله_العيسي_مطلب_الشعب

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وننتقل إلى السعودية حيث أُثير نقاش بين المغردين حول مطالب بإقالة وزير التعليم السعودي أحمد العيسى.

وظهرت على هاشتاغ #اقاله_العيسى_مطلب_الشعب انتقادات مختلفة للوزير منها ضعف مساندته للمعلمين والمعلمات في البلد وملاحظات حول “قلة انجازاته” منذ توليه المنصب.

ويظهر اسم الوزير أحمد العيسى للمرة الثالثة في الهاشتاغات العربية هذا الشهر بعد اعلانه أنه سيقاضي إعلاميا اتهمه بالفساد وانتقاده للمعلمين السعوديين على تويتر.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 150 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

نقاش حول لقاء ترامب و بوتين

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ناقش المغردون العرب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس في إطار الإعلان عن اتفاقهما بأن “لا حل عسكريا في سوريا”.

وبينما رأى البعض في اللقاء خطوة إيجابية للمنطقة، تساءل آخرون حول دور رؤساء من دول أجنبية في التدخل بالشؤون العربية.

وظهر اسم الرئيس الروسي بوتين في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في تونس والأردن والإمارات منذ لقاء الرئيسين أمس.

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