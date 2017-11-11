فيديو.. حاسة الشم عند الكلب 40 ضعفاً عند الإنسان on November 11, 2017

لو قارنا بين النسبة المخصصة لحاسة الشم في دماغ الكلب والإنسان لوجدنا انها 40 مرة اكبر عند الكلب، فقد أشارت دراسات الى ان أنف الكلب حساس لدرجة ان بإمكانه كشف الغضب والتوتر وبعض الأمراض كداء السكري وسرطان الجلد.

حاسة الشم الاستثنائية هذه تستخدم في مجالات عدة كعمليات البحث في الأنقاض والكشف عن وجود متفجرات او مخدرات.

أنف الكلب مؤلف من منخرين يفصل بينهما حاجز. وبعكس الإنسان الذي يتنفس ويشم بواسطة المجاري التنفسية عينها، تقوم طية صغيرة من نسيج، بفصل الهواء لحظة دخوله أنف الكلب، الى منطقتين: الأولى ليتنفس ـ فيتوجه الهواء نحو الرئتين ـ والثانية مخصصة للشم.



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