صمود مالي ونقدي… ومؤسسات تخشى «زيادة المخاطر» on November 11, 2017

منذ أن أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالَته، وُضع الواقع المالي والاقتصادي للبنان تحت المعاينة ولا سيما في ظل ما عبّر عنه هذا التطور من عودة البلاد الى دائرة الأزمات داخلياً والأهمّ دخوله في قلْب «عاصفة» خارجية عنوانها احتواء «حزب الله» وأدواره العسكرية.

ويحرص المسؤولون اللبنانيون على طمأنة الجميع الى ان الأمور تحت السيطرة وان لا مخاوف على الاستقرار المالي والنقدي. وقد أكد وزير المال علي حسن خليل أمس بعد لقائه وفداً من البنك الدولي أنه «مُطْمَئن لالتزام البنك الدولي باستمرار الدعم للبنان ومتابعة المشروعات المشتركة».

وفي موازاة ذلك، ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن «استقالة الحريري تزيد المخاطر السياسية والاقتصادية في لبنان»، لافتة الى أن «من المحتمل تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان مجددا وهو ما قد يعني فترة أخرى طويلة من جمود السياسات».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة المال ان لبنان يدرس إصدار سندات دولية هذا الشهر، لكن من المرجح أن يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية في أعقاب استقالة الحريري.

وحسب المسؤول، فإن الوقت غير مناسب للذهاب إلى السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات وإنه سيجري انتظار تطورات الأحداث، موضحاً ان لبنان حصل على تمويل لـ 2017 في وقت سابق من السنة، لكن وزارة المال والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطات النقد الأجنبي.

وإذ أشارت الوكالة الى ان استقالة الحريري تسببت بموجة مبيعات في سندات لبنان الدولارية هذا الأسبوع، أفادت ان تكلفة التأمين على الديون اللبنانية سجّلت أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008، مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس من مستوى إغلاق الأربعاء لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقا لبيانات آي إتش إس ماركت. وفي السياق نفسه، تعرضت سندات لبنان السيادية الدولارية لضغوط من جديد يوم امس، ونزلت السندات المستحقة في 2024 بواقع 2.5 سنت ليجري تداولها عند 91.3 سنت، بعدما فقدت 7.5 سنت منذ بداية الأسبوع، وفقا لبيانات تومسون رويترز. كما انخفضت السندات المستحقة في 2032 بواقع 2.15 سنت إلى 86.6 سنت.

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