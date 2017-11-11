#جمعة_الغضب في موريتانيا بعد الإفراج عن مدون اتهم بالإساءة للنبي on November 11, 2017

#جمعة_الغضب في موريتانيا بعد الإفراج عن مدون اتهم بالإساءة للنبي

هاشتاغات وموضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب جاء على رأسها ، احتجاجات في موريتانيا على إطلاق سراح مدون موريتاني متهم بالإساءة للنبي وجدل في السعودية بسبب هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب وحملة للتعريف معالم وتاريخ السودان.

#جمعة_الغضب في موريتانيا

أولى نشطاء موريتانيون اهتماما بالغا بخبر إطلاق سراح المدون محمد الشيخ ولد امخيطير الذي حكم عليه بالإعدام في 2014 لاتهامه بالإساءة للإسلام.

وقضى ولد أمخيطير ما يقرب من أربع سنوات في السجن لإدانته بتهمة الردة بسبب تدوينة على فيسبوك عن الإسلام، إلا أن محكمة الاستئناف خففت الحكم الصادر بحقه من الإعدام إلى السجن سنتين.

وسيطلق سراح ولد امخيطير مباشرة لأنه قضى في الحبس أكثر من مدة حكم السنتين الصادر بحقه.

وفي أعقاب القرار، خرجت مظاهرات من عدة مساجد في العاصمة نواكشوط بعد صلاة الجمعة؛ تطالب بإعدام سراح ولد امخيطير.

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق مغردون عدة هاشتاغات عكست انقساما واضحا في آراء المغردين وأعادت النقاش حول عقوبة الإعدام في موريتانيا.

واستنكر المشاركون في هاشتاغ #جمعة_الغضب تخفيف الحكم على ولد امخيطير واعتبروه استهانة بالدين وبقيم الشعب الموريتاني.

وتحت هاشتاغ #ولد_أمخيطير_حر، انتقد نشطاء المسيرة المطالبة بإعدام ولد أمخيطير وعدوه مخالفة للقوانين حقوق الإنسان و دليلا على غياب ثقافة تقبل الآخر وانعدام الحس النقدي في الحكم على الأمور.

يذكر أن موريتانيا لم تُطبق أحكام الجلد والإعدام منذ ثلاثين عاما.

جدل بسبب #سعوديون_ضد_النقاب

احتل هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية بعدد تغريدات فاق 95 ألف تغريدة.

وتباينت آراء المتفاعلين مع الهاشتاغ بين مؤيد لمنع النقاب لما يرى فيه عادة اجتماعية مخالفة للدين وبين من يؤكد أنه واجب شرعي ويصف الدعوات المطالبة بإلغائه محاولة لتغريب المجتمع السعودي ولتقليص نفوذ رجال الدين، في حين عد آخرون ارتداء النقاب مسألة تخص المرأة وقناعاتها.

وتأتي هذه المطالب التي تدعو إلى مزيد من الانفتاح في السعودية تزامنا مع إعلان رؤية “2030”، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد السعودي وإنهاء الاعتماد على النفط، و تنشيط قطاعات كالترفيه والثقافة والسياحة.

#تعرف_على_السودان

تفاعل مغردون عرب مع هاشتاغ ##تعرف_على_السودان، الذي تحول إلى فسيفساء من الصور دون خلالها مغردون أهم ما يميز السودان.

فمن المغردين من تحدث عن الآثار الفرعونية في السودان واللباس التقليدي، والمطبخ السوداني ليربو عدد التغريدات على 30 ألف تغريدة.

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