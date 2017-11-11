استشهاد عسكري في بعلبك والجيش يواصل عمليات الدهم والتوقيفات on November 11, 2017

تتواصل منذ صباح اليوم، عمليات دهم تنفذها وحدات من فوج المغاوير في بلدة دار الواسعة غربي بعلبك.

وتابعت وحدات الجيش عمليات الدهم في البلدة وملاحقة مطلقي النار، وتمكنت من ضبط أسلحة وأعتدة وقنابل وكميات من حبوب الكبتاغون والحشيشة.

وحوالى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، أطلق مسلحون النار على الجندي ح. م. من اللواء السادس، أثناء مروره بسيارته عند تقاطع الكيال- بوداي، على مقربة من اتحاد بلديات بعلبك، وما لبث أن فارق الحياة.

وتسود المنطقة حالة من القلق والحذر، فيما يواصل الجيش العملية، بمشاركة الطيران المروحي، للبحث عن مطلقي النار والمطلوبين.

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