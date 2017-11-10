طقس لبنان غائم واحتمال أمطار متفرقة on November 10, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس غدا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الأرز من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها، بين 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع جيد، يسوء على المرتفعات ليلا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 70%

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 24 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:05 ساعة غروب الشمس: 38:16

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