تعميم صورة للمفقود عبد الحكيم حمدي الحفار on November 10, 2017

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المواطن:

– عبد الحكيم حمدي الحفار ( مواليد عام 1957)

الذي فقد بتاريخ امس 9/11/2017 في محلة المنية / طرابلس، ولم يعد حتى تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات عقلية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 462094/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

التعليقات