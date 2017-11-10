اطلاق مبادرة روح بيروت للتسوق في شوارع العاصمة on November 10, 2017

اطلقت اليوم، مجموعة من الجمعيات المحلية المهتمة مبادرة اجتماعية – انمائية – ثقافية بعنوان “روح بيروت” هدفها حسب بيان صدر “المحافظة على متعة التسوق في شوارع العاصمة وتشجيع المحلات الصغيرة لتكون أكثر استقطابا من خلال دعوة الناس للتسوق منها، والى مساعدتها على تطوير نفسها، وذلك في متحف سرسق مار نقولا – الأشرفية. وتقوم المبادرة على تشجيع المحلات من خلال صور تقوم بها شخصيات معروفة امام المحلات المستهدفة ونشر الصور على صفحة “روح بيروت” عبر “فايسبوك” مع هاشتاغ #اشتري _حد_البيت ودعوة الناس للانضمام الى المبادرة عبر القيام بخطوة مماثلة، كما تتضمن المبادرة تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المحلات لمساعدتهم على تزيين واجهات المحال عشية موسم الأعياد، الى جانب دورات تدريبية على التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

شمعون

بداية، جرى عرض فيديو قصير يبرز معالم المدينة وبعض محالها الصغيرة ومتعة التجول في شوارع العاصمة الضيقة، واشارت منسقة الحملة زينة باسيل شمعون أن الحملة “انطلقت بمبادرة مجموعة من الشباب للقيام ولو بحراك بسيط لإنقاذ روح بيروت”.

عبس

ثم كانت الكلمة لمؤسس جمعية “لوغوس” زياد عبس الذي أشار الى أن “الفكرة انطلقت من معاناة أصحاب محلات يواجهون اجتياحا عمرانيا وتغير نمط العيش في المدينة والذي حول سكانها الى أصنام متحركة”، لافتا الى أن “المسؤولية مشتركة بيننا وبين أصحاب هذه المحلات لكي يطوروا أنفسهم في ترويج البضاعة وتقديمها بشكل مميز ومواكبة الحداثة ووسائل الاتصال الاجتماعي، وبين الناس لتشجيع هذه المحلات وحمايتها من “الانقراض”، مضيفا أن “المسؤولية الأكبر تقع على السلطات الرسمية المحلية والمركزية في مساعدة أصحاب المحلات من خلال التخفيف من أعباء الرسوم، وتأمين مواقف للسيارات او حتى قروض ميسرة” داعيا الى “التعامل مع هذه المحلات على انها “محميات” ينبغي حمايتها والحفاظ عليها، لا بمنطق تجاري او استثماري لأنه “ابتلعها”.

طاشجيان

ثم تحدث جورج طاشجيان (منسق حملة “أدراج الأشرفية”) الذي أشار الى أن “الجمعية سبق لها أن قامت بمبادرة تشجيعية في منطقة الجعيتاوي تعلمنا منها عدم الاتكال على السلطات الرسمية”، داعيا الناس الى “التجاوب مع هذه المبادرة لتشجيع التسوق في هذه المحلات”، لافتا الى أن “المبادرة انقاذية للمحلات الصغيرة حيث تشير الاحصاءات الى أنه على سبيل المثال 30% من محلات الجعيتاوي اقفلت في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرتها على الصمود”.

غفري

وتحدث جورج غفري من جمعية CHREEK عن “اهمية الطابع التراثي للعاصمة والذي يساعدها على استقطاب السياح الأجانب من خلال دمج الماضي مع المستقبل، ومن هنا ضرورة الحفاظ على هذه المحلات الصغيرة التي تشكل روح بيروت”.

نصور

وتحدث روني نصور عن “ضرورة مواكبة العصر والتطور للاستفادة من الاعلام الحديث الذي يعتبر أكثر وسائل التواصل تأثيرا”.

ملكي

اما شربل ملكي فلفت الى أن “لمسات بسيطة بإمكانها ان تشكل فارقا كبيرا لاستقطاب الناس وتشجيعهم على التسوق من هذه المحلات خصوصا عشية موسم الأعياد”.

غيدوريان

ثم كانت كلمة لسورين غيدوريان عن شركة BEIRUT CIRCLE التي أبدت “اهتمامها بمساعدة المحلات على الترويج لها من ضمن قائمة المحلات التي تتعاون مع الشركة”.

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