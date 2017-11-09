كنعان: اعتراض على استثناء المؤسسات العامة ومطالبة بآلية تشملها on November 9, 2017

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس مشروع تنظيم ديوان المحاسبة، في حضور النواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، غسان مخيبر، نواف الموسوي، ياسين جابر، ايوب حميد، هنري حلو، انور الخليل، علي فياض، حسن فضل الله وعلي عمار، الى وزير العدل سليم جريصاتي ممثلا بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام للمالية الان بيفاني، ممثل عن ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد والمدير العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

كنعان

عقب الجلسة، أكد النائب كنعان أن اللجنة “انهت النقاش العام في المشروع وانتقلت الى مواد القانون، لا سيما ما يتعلق بصلاحيات الديوان، لجهة تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة واخضاع البلديات لرقابة الديوان”.

واشار الى أن “النقاش جرى كذلك حول مسألة استثناء المؤسسات العامة من الرقابة المسبقة، والتي ابدى عدد من النواب اعتراضهم عليها، مؤكدين ضرورة وضع آلية تشمل هذه المؤسسات”.

وقد رفعت الجلسة على ان تستكمل النقاشات في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.

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