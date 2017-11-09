فيس بوك طلب من مستخدميه إرسال صورهم العارية on November 9, 2017

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن عملاق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طلب من مستخدميه إرسال صورهم العارية أو الحميمية أو الخاصة، التي بسببها يتعرضون للابتزاز، واختار الموقع عنوان: “الثأر الإباحي” لرسالته، شارحا أن ذلك يندرج في سياق احتمال إقدام أشخاص على ابتزازهم أو الانتقام من أحد أصدقائه أو أقربائه.

وأوضحت إدارة “فيس بوك”، وفقا لما ذكرته قناة “يورو نيوز” الإخبارية الأوروبية، أنها تحول تلك الصور إلى بصمة رقمية، ما يمنع نشرها أو تداولها في أي وقت كان لاحقا، مشيرة إلى أنها بصدد تجربة هذه التكنولوجيا في أستراليا بالتعاون مع جهة حكومية.

التعليقات