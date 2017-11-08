معرض للفنون التشكيلية في البيت الحرفي في زوق مكايل on November 8, 2017

نظمت جمعية “Believe In Lebanon” معرضا للفنون التشكيلية المتنوعة، في البيت الحرفي في زوق مكايل، برعاية وزارة الثقافة و”بيت الشباب والثقافة” وبلدية زوق مكايل، تضمن رسومات على أنواعها، نحت حجر، نحت خشب، فن الجداريات البارزة وغيرها مع برامج موسيقية منوعة، قدمها أكثر من 30 فنانا مجانا.

حضر الافتتاح ممثل وزير الثقافة المهندس روجيه خوري، سفير الاردن نبيل مصاروه، العميد شامل روكز، بالاضافة الى عدد من أعضاء بلدية زوق مكايل وغيرهم.

بعد كلمة ترحيب لمسؤولة “بيت الشباب والثقافة” وكلمة شكر لرئيسة جمعية “Believe In Lebanon” كوليت الحداد، قدمت فرقة ” The Backstage Dance” رقصة سالسا، ثم معزوفة على البيانو قدمها الفنان هاني تبشراني. ثم رفع العميد شامل روكز الستارة عن لوحة زيتية عبارة عن بورتريه له، كما رفع السفير مصاروه الستارة عن لوحة زيتية وهي بورتريه الملكة رانيا العبد الله.

استمر المعرض ثلاثة ايام في 3 و4 و5 الحالي.

التعليقات