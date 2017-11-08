محطة الفضاء الصينية تعلن تعرض دول أوروبية لخطر أوائل العام المقبل on November 8, 2017

أعلن متخصصون في وكالة الفضاء الأوروبية أن محطة الفضاء الصينية التي تتجه نحو الأرض عقب خروجها عن السيطرة ستسقط على عدد من الدول الأوروبية.

وقال وكالة “سيوتنيك” الروسية إن حطام محطة الفضاء الصينية “تايانجونج — 1” سوف يسقط على أراضي عدد من الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية التي يسقط عليها الحطام هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلغاريا واليونان.

ومن جانبه صرح مسؤولين بمحطة الفضاء الأوروبية بأن حطام محطة الفضاء الصينية سيسقط على مناطق متفرقة في الدول الأوروبية في آن واحد.

ولفت الموقع إلى أنه رغم التوقعات حول موعد سقوط محطة الفضاء الصينية على الأرض أوائل العام القادم، إلا أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لدخولها المجال الجوي للأرض وتحطمها.

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