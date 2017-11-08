طقس لبنان قليل الغيوم مع تساقط الأمطار بدءا من بعد الظهر on November 8, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية، كما تتساقط الأمطار بدءا من بعد الظهر في شمال شرقي البلاد وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد.

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.

– الجمعة: غائم جزئيا صباحا مع استقرار درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم مع أمطار متفرقة مساء وخلال الليل.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، في الارز من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع جيد، يسوء على المرتفعات ليلا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:04 ساعة غروب الشمس: 16:39

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