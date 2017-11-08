دبوسي: تدشين أول خط ربط بشبكة الانترنت السريع بتقنية الالياف الضوئية في غرفة الشمال on November 8, 2017

أعلن رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في تصريح اليوم، “ان غرفة الشمال، وفي إطار مبادرتها “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، دشنت أول خط ربط بشبكة الأنترنت السريع من خلال تقنية الألياف الضوئية في الشمال”، مشيرا الى ان “هذا الخط هو الأسرع في المنطقة بحيث يصل مجموع السرعات إلى 450 ميغابيت في الثانية، وتشكل هذه الخدمة من أهم مرتكزات القوة التي تستند عليها المبادرة مثلما ترتكز على مختلف المرافق الإقتصادية”.

وأوضح ان “هذا الخط يؤمن خدمة الإنترنت العالي السرعة، لكل أقسام الغرفة الإدارية ومختبرات مراقبة الجودة وحاضنة الأعمال ومركز الابحاث وتطوير الصناعات الغذائية (إدراك) كما يهدف إلى تفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الغرفة للمنتسبين ورجال الأعمال و خدمة ال Video Conference وكذلك التعليم عن بعد في إطار “مذكرة التفاهم” الموقعة بين غرفة طرابلس والجامعة الأميركية”.

وقال دبوسي: “من المعروف علميا وتقنيا أن الألياف الضوئية المسماة “فايبر أوبتيك” هي شعيرات مصنوعة من الزجاج النظيف جدا، يتم نقل المعلومات من خلالها عبر الضوء المشابه لضوء اللايزر وبسرعة فائقة مهما كان حجمها، وهي محمية من القرصنة لأنها لا تعمل عبر الذبذبات الكهربائية. وقد تطورت هذه التكنولوجيا الى أن أصبحت سريعة جدا ما يساعد على إرسال حجم معلومات أكبر في وقت أقل والى مسافات بعيدة”.

وأكد “ان هذا الإنجاز التقني المتطور الذي بدأت تعتمده غرفة طرابلس يشكل عقدة وصل بين لبنان الشمالي والمناطق اللبنانية كافة من جهة، وبين لبنان والعالم من جهة أخرى. ويعتبر أهم عامل مساعد على جذب الإستثمارات، ويشكل فعليا الأوتوستراد السريع لخدمات الإنترنت وتبادل المعطيات والمعلومات الرقمية بسرعات هائلة بين لبنان والعالم، وبين دول العالم بعضها البعض، ما يستدعي التمني على الجهات المعنية الإسراع في ربط الشركات والمؤسسات الإقتصادية والعلمية والطبية بهذه الشبكة، ما يساعد على الإنتقال الى مناخ تقني جديد يواكب تقنيات العصر المبنية على إقتصاد المعرفة”.

التعليقات