طقس لبنان قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة on November 6, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الأرز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية متقلبة من غربي الى شمالي، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80 %

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:02 ساعة غروب الشمس:16:41

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