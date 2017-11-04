فيديو.. لقطات نادرة لنوع جديد من «إنسان الغاب» on November 4, 2017

على جزيرة سومطرة في إندونيسيا تم التقاط صور نادرة وتسجيل فيديو لنوع جديد من «انسان الغاب» أو «أورانغ اوتان»، وهذا النوع الجديد سمي «تابانولي» وهو يعيش في منطقة باتانغ تورو في شمال سومطرة وتقدر أعداده بحوالي 800 قرد.

لكن العدد الصغير لهذه الحيوانات يجعلها من اكثر القردة عرضة للاندثار حول العالم.











على جزيرة سومطرة في إندونيسيا تم التقاط صور نادرة وتسجيل فيديو لنوع جديد من «انسان الغاب» أو «أورانغ اوتان»، وهذا النوع الجديد سمي «تابانولي» وهو يعيش في منطقة باتانغ تورو في شمال سومطرة وتقدر أعداده بحوالي 800 قرد.

لكن العدد الصغير لهذه الحيوانات يجعلها من اكثر القردة عرضة للاندثار حول العالم.

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