كان حيا ولكنه توفى من الجوع ..العثور على جثة طفل حديث الولادة في مصر on November 4, 2017

أمر القضاء المصري بتشريح جثة طفل حديث الولادة عثر عليه بجوار مصرف زراعى في مركز صان الحجر.









وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من حسن البراوى مأمون مزارع ومقيم بعزبة 10 صان الحجر بالعثور على طفل حديث الولادة جثة هامدة بجوار المصرف.

وبعرض الطفل على الطب الشرعى تبين أنه متروك منذ 24 ساعة، وكان حيا ولكنه توفى من الجوع والبرد وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمستشفى العام بالحسينية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 318 إدارى مركز شرطة صان الحجر.

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