نقولا: 70% من الزيادة على الأقساط حصلت عليها المدارس منذ 4 سنوات ومن دون حق في ذلك on November 3, 2017

قال عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا في حديث صحافي: “إن وزير التربية السابق الياس بو صعب أكد لنا أن المدارس الخاصة، وخلال 4 سنوات الماضية، رفعت الأقساط المدرسية في حجة زيادة رواتب المعلمين في حال أقرت السلسلة. وبناء على ذلك، فإن 70 في المئة من الزيادة على الأقساط كانت المدارس قد حصلت عليها منذ 4 سنوات ومن دون حق في ذلك”.

أضاف: “يفترض على وزير التربية والتعليم العالي الحالي مروان حمادة أن يعمل بالمنطق في هذا الموضوع، وأن يتم احتساب الزيادات التي وضعتها المدارس في السابق على الاقساط وحسمها من الزيادة المطلوبة”.

وتابع: “على المدارس الخاصة أن تراعي الوضع الاقتصادي الصعب للأهالي. وبالتالي، أن تنتظر قليلا قبل رفع الأقساط حتى التوصل إلى الحل المناسب في هذا الموضوع، وأظن أن المدارس يمكنها انتظار هذه الفترة”.

وإذ شدد نقولا على “ضرورة احترام القوانين وعدم مخالفتها”، أكد أن “حقوق الأساتذة مصانة في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي على المدارس إعطاء الأساتذة هذه الحقوق”.

وختم: “إذا لم يعجب القانون المدارس فلتبحث عن نواب لتقديم مشروع قانون جديد، فلا يمكننا ان نبقى مخالفين للقوانين الموجودة. نحن لا نقبل بأن تهدر حقوق الأساتذة، ولا أن يتحمل الأهالي هذه الظروف الصعبة”.

التعليقات