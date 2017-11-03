قمرالدين عرض مع حركة تجمع امان مشكلة مكب النفايات وشؤونا انمائية في طرابلس on November 3, 2017

استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من الهيئة الادارية في حركة تجمع امان برئاسة الدكتور محمد الحزوري، وتناول البحث الشؤون الانمائية والبلدية ومشكلة النفايات، وضرورة ايجاد الحلول لانهاء هذا الملف.

واوضح قمرالدين “ان البلدية تدرس حلولا عدة لمعالجة موضوع النفايات الذي يفوق قدرة بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء لوحدهما لمعالجته، وهو من مسؤولية الحكومة ومجلس الانماء والاعمار، ونحن سنضع الحلول والتوصيات بالتعاون مع اهل الاختصاص لمعالجة موضوع النفايات الذي بدأ يتفاقم، واهمية طرح هذه الحلول على الحكومة للقيام بمعالجة سريعة لهذه المشكلة التي تفاقمت في المدة الاخيرة”.

وتطرق البحث الى شؤون انمائية اخرى، كخطة السير والاشارات وازالة التعديات وايجاد حل للبسطات، واكد قمرالدين “ان اشارات السير سوف تكون جاهزة خلال اشهر قليلة، وسيتم وضع اصحاب البسطات المحتاجين في قطعة ارض يتم تجهيزها في منطقة الغرباء في الزاهرية”.

من جهته، تحدث حزوري واعضاء الوفد عن “بعض النشاطات التي سيشارك فيها تجمع امان خلال شهر ربيع الاول وذكرى المولد الشريف”، وقال: “نؤكد استعدادنا الكامل للمشاركة مع كافة القوى لانجاح هذا النشاط المميز والجامع برعاية دار الفتوى وتنظيم بلدية طرابلس”.

ولفت الوفد الى “اهمية التواصل والتعاون لتنشيط العمل الانمائي في مدينة طرابلس، التي تحتاج الى كثير من الجهود لاخراجها من الواقع الصعب الذي تعيشه”.

وكان قمرالدين، تفقد الاشغال التي تنفذها ورش البلدية لتزيين مداخل طرابلس والوسطيات التي تزرع بأزهار الزينة في العديد من الشوارع في المدينة، وتحديدا المدخل الشرقي ومحيط المنطقة التربوية، مدرسة عبرين وصولا الى ساحة السلطي.

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