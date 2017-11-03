فيديو لا يمكن تصديقه.. شاهد كيف أصبحن..شاهد فتيات يبهرن العالم بتحولهن لملكات جمال! on November 3, 2017

قد اصبحت مساحيق التجميل و ادوات الماكياج في تطور دائم و مستمر و اصبح كل يوم تتطور الي احدث الصور فلم تعد ادوات المكياج في شكلها و مضمونها مثل السابق بل اصبحت اكثر تطورا و اصبحت نتائجها مذهلة للغاية و قد يشبهها البعض بعمليات التجميل فمن الممكن ان تغير بعض مساحيق التجميل من شكل الشخص كليا لدرجة لا يمكن لاقرب اقاربه من التعرف عليه بل ان البعض يستخدم مساحيق التجميل لتغيير هيئته من رجل لامرأة و العكس ايضا.

و قد تجعل ادوات التجميل تلك الفتاة الصغيرة بعمر الخامسة عشر تبدو كما وان عمرها ثلاثون عاما و العكس ايضا حيث من الممكن جعل عجوز تبلغ 60 عام تبدو اصغر من عمرها بثلاثين عاما او كثر و كل ذلك يرجع لبراعة من يقوم باستخدام ادوات التجميل او العمل بها و قد انتشرت في الاونة الاخيرة بعض الصور لفتيات قبل وضع المكياج و بعدها و هي تختلف كليا عن بعضها البعض بل و ان الكثير لا يستطيع التصديق بان تلك الصور هي لنفس الاشخاص من الفرق الكبير الذي يحدث بين الصورتين.









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