فيديو.. “الحجارة الحية”.. تتنفس وتنمو وتتحرك on November 3, 2017

أطلق سكان قرية كوستيتي في رومانيا اسم”Trovants” على نوع نادر من الحجارة، بمعنى”الحجارة التي تنمو” باللغة الرومانية.

ولا تختلف الحجارة في مظهرها بشكل عام عن الحجارة العادية، إلا أن علماء التعدين اكتشفوا بعض التفاصيل التي تجعلها فريدة من نوعها على سطح الكوكب حيث كانت في البداية حصى صغيرة قبل أن تصل فيما بعد إلى 10 أمتار، كما هو الحال في بعض الحالات وتتطلب عملية النمو حوالي ألف سنة لتنمو بين 4 و 5 سم.

ويعتبر بعض الباحثين أن هذه الحجارة يمكنها التكاثر وحتى التنفس، على الرغم من أن هذه العمليات تحدث لمدة قصيرة، من يومين إلى ثلاثة أسابيع من التنفس.

وأكد متحف تروفانتس المنوط بحماية هذه الصخور، أنها قد تكوَّنت من الرمال الرسوبية قبل ستة ملايين وتكونت بعد تراكم الكربونات الزائدة، وعندما تمطر السماء، كانت تلك الكربونات تضغط على الطبقات السفلى من الرواسب، فتدفعها للخارج لتكوين النتوءات.

وكان العلماء قد لاحظوا زيادة كتلة الحجارة عبر المجهر، لذا قاموا بدراسة العديد من العينات ووجد العلماء عندما قطعوها أن لهذه الحجارة بنية مماثلة للحلقات الدائرية التي تشكل جذوع الشجر، طبقة فوق الأخرى، وساعد ذلك العلماء في حساب العمر التقديري لبعض منها.وكانت اليونسكو قد أعلنت تلك الصخور ضمن التراث الإنساني

ما هو أغرب من ذلك، أن الباحثين يؤكدون ملاحظتهم لنبض غريب يمكن الكشف عنه باستخدام معدات عالية الحساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، هذه الحجارة لديها القدرة على الحركة؛ إذ تتحرك في المتوسط 2.5 ملم كل أسبوعين.

ويعتقد جزء من المجتمع العلمي أنها يمكن أن تكون نتاج الزلازل القديمة، إلا أنه بالنسبة للآخرين قد يكون لها أصل من خارج كوكب الأرض.









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